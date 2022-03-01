Экспортные отправления из 8 регионов оформляются стабильно во Львове с последующей доставкой через Польшу по миру.

Вслед за восстановлением работы почтовых отделений с определенным изменением правил и особенностями, "Укрпочта" также возобновляет доставку международных отправлений.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

В настоящее время экспортные отправки из 8 регионов:

Львовская, Хмельницкая, Волынская, Черновицкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Ривненская и Закарпатская области,

Оформляются стабильно в ММПО "Львов" с последующей доставкой через Польшу по миру.

Почти все остальные регионы работают на прием почты в отделениях. Вместе с тем на предприятии заявили, что работают над восстановлением прямых магистралей между областями и последующей доставкой до Львова экспортных отправок, например, такими маршрутами станут Одесса-Львов и Днепр-Львов.

"Наш партнер Pochta Polska предоставила "Укрпочте" возможность обмениваться с другими почтами импортом-экспортом на своей территории и осуществлять передачу экспорта для авиадоставки пятью международными авиалиниями: Lufthansa, Lot, AirBaltic, KLM, Turkish Airlines. Такой способ доставки "Укрпочта" уже использовала в 2020 году в начале карантина - тогда несмотря на ограничения удалось сохранить международную доставку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме Польши, транзитом для "Укрпочты" на прием импорта со всего мира выступают Словакия, Латвия и Молдова.

В настоящее время небо Украины полностью закрыто для гражданской авиации, поэтому пока "Укрпочта" не сможет вместе с Windrose совершать отправку прямых грузовых самолетов в аэропорт Нью-Йорка. Как только будут сняты ограничения, компания сразу возобновит программу полетов.

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