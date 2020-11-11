В США окружной суд Сиэтла приговорил бывшего сотрудника компании Microsoft, 26-летнего украинца Владимира Квашука к девяти годам заключения за мошенничество в размере 10 миллионов долларов в цифровом эквиваленте.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.
Мужчину осудили за 18 федеральных преступлений. Среди них пять случаев мошенничества с использованием электронных средств, шесть случаев отмывания денег, два случая кражи персональных данных при отягчающих обстоятельствах и два случая подачи налоговых деклараций с ложными сведениями.
Владимир Квашук проживает в городе Рентоне, штат Вашингтон, он работал в Microsoft с августа 2016-го по июнь 2018 года.
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Согласно материалам дела и показаниям в ходе судебного разбирательства, Квашук участвовал в тестировании интернет-платформы розничных продаж корпорации и использовал этот доступ для мошенничества, в частности с подарочными карточками.
Всего за семь месяцев незаконной деятельности Квашука на его банковские и инвестиционные счета было перечислено около 2,8 миллиона долларов в биткоинах. Затем он подал поддельные формы налоговой декларации, утверждая, что криптовалюта была подарком от родственника. На полученные деньги Квашук приобрел дом на берегу озера за $1,6 млн и автомобиль Tesla за $160 тыс.
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