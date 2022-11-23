На счету экипажа волонтера-парамедика Евгения Титаренко - сотни спасенных жизней.

Режиссер Евгений Титаренко ехал снимать войну, но бросил камеру, чтобы спасать раненых. Он еще в 2014-м присоединился к созданному тогда батальону "Госпитальеры". Это - волонтерский отряд людей разных профессий, которые освоили домедицинскую помощь.

Работает он в непосредственной близости к линии фронта, чтобы поскорее вывезти раненых, говорится в проекте "Непобедимые" в эфире 1+1.

На счету экипажа Евгения Титаренко - сотни спасенных, на его личном - еще и два документальных фильма, открывающих человечеству глаза на российскую агрессию.

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"У меня моя сверхзадача - это снимать кино. Просто фиксировать эту историю. На войне люди так раскрываются, и ты бы никогда не подумал, что человек на такое способен. Все лишнее на войне идет, смахивает с тебя, остаются только важные вещи", — говорит Евгений.

Для Титаренко война пришла еще в 2014 году в Ялте, где у него была собственная телестудия. Этот бизнес пришлось оставить, Евгений поехал на Донбасс снимать фильмы о войне. Тогда медицинскому батальону критически не хватало рук, поэтому режиссеру пришлось повесить камеру на плечо.

Евгений рассказывает, что сначала был растерян. А в 2022 году уже не колебался - он вернулся на фронт как парамедик.

История режиссера Ивана Секача на войне

Режиссер ТСН, актер, а ныне - офицер Вооруженных сил Украины Иван Секач пошел в военкомат в первые дни полномасштабной войны. Он почти сразу попал на фронт, трижды едва не погиб.

На передовой креативному и веселому режиссеру досталась черная работа - забирать с поля боя погибших бойцов, но не дать им остаться безымянными. Поэтому и позывной ему дали соответствующий - "Харон".

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