Иван признается, что ведет счет погибших бойцов, которых он перевозит.

Режиссер ТСН, актер, а ныне - офицер Вооруженных сил Украины Иван Секач пошел в военкомат в первые дни полномасштабной войны.

Как говорится в сюжете ТСН, Иван почти сразу попал на фронт, трижды едва не погиб.

На передовой креативному и веселому режиссеру досталась черная работа - забирать с поля боя погибших бойцов и не дать им остаться безымянными. Поэтому и позывной ему дали соответствующий - "Харон".

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Иван признается, что ведет счет погибших бойцов, которых он перевозит. Но раскрывать потери не стал и заверил, что у нас потери не такие значительные, как у рашистов.

"Максимально за один раз вывозил 9 ребят, но это не за один день было", - поделился он.

"Харон" говорит, что самая тяжелая его история с начала полномасштабной войны - когда пришлось забирать двух погибших детей. Одной было 5 лет, а второй - 14.

По словам Ивана, его миссия - сложная, но приходится брать и делать это. Он подчеркнул, что не раскрывать потери среди украинских бойцов - правильное решение нашего командования.

Справка УНИАН. Харо́н (др.-греч. Χάρων) в греческой мифологии — перевозчик душ умерших через реку Стикс (по другой версии — через Ахерон) в подземное царство мёртвых.

Потери ВСУ в войне с Россией

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в конце августа заявил, что в войне с Россией погибли уже почти 9 тысяч украинских героев. При этом он не уточнил, о каком периоде идет речь - с 2014-го года или с начала полномасштабного вторжения РФ.

В июле Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявлял, что потери Вооруженных сил Украины на фронте в этом месяце значительно уменьшились по сравнению с пиком боевых действий в мае и июне 2022. По его словам, сейчас Украина ежедневно теряет 30 человек погибшими и около 250 ранеными, при том, что на пике боевых действий в мае и июне потери были от 100 до 200 военнослужащих на день.

Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал о реальных потерях ВСУ на войне. По его словам, они существенно отличаются от огромных потерь врага.

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