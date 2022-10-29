Компания SOCAR Energy Ukraine передала пяти школам (г. Киев, Киевская, Львовская, Одесская, Черкасская области) медицинские наборы для учеников. Сбор средств еще продолжается, присоединиться к инициативе "Аптечка для школьников" может каждый желающий.

Часть средств с каждой особой чашки напитка с рисунком петушка, приобретенного в сети заправок SOCAR, а также средства, собранные в приложении SOCAR Level были направлены на обеспечение школьников медицинскими наборами, которые спасут жизнь во время опасности. Аптечки также содержат советы для учителей по помощи ребенку в условиях стресса. Эти советы были подготовлены в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской по созданию Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, разработка которой координируется Министерством здравоохранения Украины при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

"В очередной раз украинцы доказали, что, несмотря на обстоятельства, мы – сплоченные и всегда готовы помочь. Благодаря партнерам нам удалось воплотить в жизнь проект по обеспечению школьников аптечками, которые помогут спасти жизнь в случае опасности. Только за месяц мы собрали более 400 тыс. грн и на эти средства закупили и передали школам 234 медицинских набора. Хочу подчеркнуть, что сбор продолжается, мы планируем помочь и другим школам. Поэтому, присоединяйтесь к сбору средств!", - подчеркнул Игорь Орлов, директор сети SOCAR Energy Ukraine.

Партнером и реализатором благотворительного проекта SOCAR Energy Ukraine выступает благотворительная платформа dobro.ua, экспертную поддержку оказывает Министерство образования и науки Украины.

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"Бесспорно, безопасность всех участников образовательного процесса - единственное условие, при котором ученики и учителя могут находиться в школе. Для этого мы совместно с педагогами и территориальными громадами работали над обустройством укрытий. В то же время в укрытии и школе обязательно должна быть аптечка, чтобы в случае необходимости можно было оказать первую медицинскую помощь. Спасибо инициаторам проекта SOCAR Energy Ukraine и dobro.ua за неравнодушие и поддержку детей и учителей", – отметил Министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Важной для нас задачей является не только решать насущные проблемы, но и действовать на опережение. Совместный проект уже помогает подготовить украинских школьников к суровым особенностям реальности во время войны. Наши усилия направлены на то, чтобы дети знали, как действовать в случае угрозы и имели все необходимые средства. Благодарны клиентам SOCAR, которые продолжают беспокоиться о наших детях", - Ирина Гуцал, директор благотворительной платформы dobro.ua.

Напомним, сеть автозаправок SOCAR Energy Ukraine, которая присоединилась к сообществу "Бизнес без барьеров" в ноябре 2020 года, строит свои помещения доступными для маломобильных групп населения и трудоустраивает молодежь без опыта. В компании заявляют о готовности делиться опытом развития безбарьерной среды и в дальнейшем создавать комфортные условия для разных людей. Ведь один из важнейших векторов социальной ответственности SOCAR Energy Ukraine — популяризация безбарьерности в обществе.

"Бизнес без барьеров" - сообщество прогрессивных мотивированных компаний, которое объединилось вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров". Сейчас сообщество насчитывает 22 компании, каждая из которых направляет усилия на поддержку украинского общества.