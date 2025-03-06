С 1 марта 2025 года ряд украинских фармацевтических компаний снизили цены на 100 наиболее востребованных лекарственных препаратов на 30%. Решение было принято в рамках совместной инициативы государства и производителей с целью повышения доступности медикаментов первой необходимости для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласованию новой ценовой политики предшествовало заявление президента Владимира Зеленского о "абсолютно неадекватном" уровне цен на лекарства в сетях розничной торговли. Как сообщают журналисты РБК, в качестве реакции на это Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил правительству определить 100 самых популярных препаратов и обеспечить снижение их стоимости на 30% с 1 марта.

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Основной причиной завышения стоимости лекарств были определены непрозрачные условия ценообразования:

"Значительную долю стоимости лекарств ранее "съедали" наценки дистрибьюторов и аптек, а также скрытые маркетинговые выплаты. По данным члена совета директоров компании "Дарница" Екатерины Загорий, ранее такие бонусы достигали 17-25% от стоимости каждой упаковки. Теперь эти средства фактически возвращаются потребителю в виде более низкой цены", - говорится в статье.

Чтобы исправить ситуацию, Кабмин ввел ограничения наценок: оптовые компании теперь не могут устанавливать наценку более 8%, а аптеки - более 35%. Также с 1 марта аптекам запрещено получать маркетинговые выплаты от производителей за продвижение лекарственных средств, что ранее влияло на конечную стоимость для потребителей.

Ожидается, что снижение цен позволит пациентам в большей степени придерживаться назначенных планов лечения, что потенциально может уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Представители фармацевтической отрасли отметили, что решение СНБО создает дополнительные экономические вызовы для ведения бизнеса, но в условиях полномасштабной войны безусловным приоритетом остается обеспечение свободного доступа всех категорий граждан к самым распространенным лекарствам

"Компании понимают свою социальную ответственность и готовы сделать шаг навстречу пациентам", - подчеркнул Петр Багрий, президент Ассоциации производителей лекарств Украины.

Как отмечают авторы статьи, в итоге снижение цен будет иметь и положительные последствия для национальных производителей: в частности, расширение базы потребителей и более выгодные условия для конкуренции с импортными препаратами.

"Фактически крупный бизнес консолидировался, чтобы выдержать реформу: к АВЛУ присоединилась компания "Дарница", а вместе с ассоциацией декларацию подписали все лидеры рынка - от "Борщаговского ХФЗ" до "ИнтерХима". Единство производителей создает фронт против чрезмерных аппетитов дистрибьюторов и аптечных сетей, заставляя и ритейл принять новые правила", - отмечают исследователи рынка.