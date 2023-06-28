За 16 месяцев полномасштабной войны защитники Украины получили от Группы Метинвест 411 автомобилей различного назначения и 1,2 млн литров горючего. Всего на поддержку военных, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова, компания направила 2 млрд грн.

В начале полномасштабной войны компания передавала специальную технику для строительства фортификационных сооружений-грузовики, бульдозеры, экскаваторы и самосвалы. Впоследствии Метинвест организовал доставку машин из-за рубежа: компания привозит бойцам пикапы, полноприводные джипы и микроавтобусы, которые помогают быстро передвигаться и быть на шаг впереди врагов. А для эвакуации раненых компания передает специализированные машины скорой помощи.

Одна из последних партий "скорых" отправилась к военным медикам ВСУ. Общая стоимость авто 30 авто составила 18 млн грн, автомобили доставили из Италии. Также недавно Метинвест передал Государственной пограничной службе Украины пять пикапов, которые позволят мобильным группам реагирования и мониторинга быстро перемещаться между позициями.

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Для заправки машин Метинвест предоставил военным уже 1,2 млн литров бензина и дизельного топлива.

Как известно, специалисты Метинвеста также разработали специальную бронированную сталь: на фронт направили уже более 160 тысяч бронежилетов, изготовленных на предприятиях компании. Также металлурги производят бронированные щиты для операторов крупнокалиберного оружия и защитные элементы для внедорожников, медицинского транспорта и машин коммунальных служб, работающих на линии огня.

Кроме того, металлопродукция Метинвеста используется и для производства мобильных багги: компания отгрузила Оперативному командованию "Юг" 3,8 тонны проката, которого хватит на комплектацию 10 миниавтовок.

Напомним, "Стальной фронт" - это инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передают помощь защитникам Украины. В частности, бойцы получили от компаний уже более 1,3 тысячи дронов - такого количества беспилотников не поставляет в войска ни один частный бизнес.