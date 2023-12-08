"Украинская команда" передала защитникам на передовую первую партию индивидуальных наборов для обогрева, на которые донатили тысячи украинцев. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"10 тысяч хотпаков поедут в самые горячие точки на разные направления. Вместе с нашими предновогодними пожеланиями для защитников", – говорится в сообщении "Украинской команды".

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный поблагодарил украинцев, которые участвовали в сборе, объявленном "Украинской командой".

"Я хочу поблагодарить каждого, кто присоединился к сбору "Украинской команды". Благодаря вам наши бойцы будут в тепле", – сказал Палатный.

Как сообщалось, "Украинская команда" планирует обеспечить "теплыми наборами" 50 тысяч бойцов на передовой. В наборы входят химические грелки, сухой душ и присыпка.

Также сообщалось, что во время "дрон-марафона", который объявляла "Украинская команда", были собраны средства почти на 300 дронов-камикадзе, которые волонтеры передают и привозят военным подразделениям на горячих направлениях.