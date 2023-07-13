Волонтеры отметили, что эти дроны можно использовать и для разведки, и для уничтожения врага.

"Украинская команда" передала еще одну партию дронов бойцам 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба. Во время контрнаступления защитникам нужно больше нашей помощи, отмечают в "Украинской команде".

"Уже более 500 дней Украина отстаивает свою независимость и право оставаться свободным демократическим государством. На передовой и в тылу оказываем сопротивление попыткам агрессора загнать нас под путинскую диктатуру. Наши героические защитники идут в контрнаступление и все активнее гонят врага с нашей земли. И мы также должны увеличить помощь тем, кто выполняет самую тяжелую работу – на передовой", - говорится в сообщении "Украинской команды".

Волонтеры отметили, что эти дроны можно использовать и для разведки, и для уничтожения врага.

Видео дня

"По запросу 72-й бригады имени Черных Запорожцев "Украинская команда" передает еще одну партию беспилотников нашим защитникам. Во время нашего контрнаступления это очень важное оружие, которое спасает жизни и помогает уничтожать врага. Эти дроны помогут нашим ребятам вести разведку и корректировать огонь. А благодаря системе сброса еще и точно доставят расплату оркам", - подчеркнули в волонтерском штабе.

Ранее "Украинская команда" передала 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев партию дронов, внедорожник Mitsubishi, очень дефицитную в Украине резину для внедорожников Hummer и другие нужные вещи. Также сообщалось, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС "Украинская команда" передала херсонцам 20 тонн гуманитарной помощи. А всего за время войны передала военным подразделениям и мирным украинцам, пострадавшим от войны, более 1000 тонн помощи на сумму более 200 млн грн.