Вместе с дронами защитникам передали также катапульту и ретранслятор.

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал большую партию дронов-самолетов батальону "Ахиллес" на Авдеевское направление. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Друзья, благодаря вам "Украинская команда" увеличивает партии дронов, которые передает защитникам. А это значит, что еще больше беспилотников полетят на головы оркам. Большую партию дронов-самолетов мы передали батальону ударных беспилотников и авиакомплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады", - говорится в сообщении "Украинской команды".

В волонтерском штабе отмечают, что бойцы батальона "Ахиллес" с первых дней войны стойко рубятся на тяжелом Авдеевском направлении.

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"Вместе с дронами мы с вами передали защитникам катапульту и ретранслятор. Чтобы били далеко и точно. А это они умеют хорошо", – отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Бойцы "Ахиллеса" поблагодарили Артура Палатного и всех, кто помог получить дроны.

"Искренне благодарим "Украинскую команду". Спасибо каждому и каждой из вас. Друзья, вместе с вами мы приближаем победу!" – заявил руководитель батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Ранее "Украинская команда" привезла большие дроны-самолеты на передовую на Бахмутское направление. Беспилотники, на которые собирали все украинцы, получили бойцы батальона "Свобода" 4 штурмовой бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины.

Как известно, "Украинская команда" продолжает сбор на 200 больших дронов-самолетов для защитников на передовой.

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