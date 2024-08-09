'Украинская команда' передала батальону 'Свобода' партию дронов: 'Они сегодня в невероятно тяжелых условиях'

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию дронов бойцам батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины. Батальон сегодня воюет на Северском направлении в очень тяжелых условиях. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Батальон "Свобода" сегодня в невероятно тяжелых условиях отражает атаки врага возле Спорного, на Северском направлении. Они фактически в полуокружении. Орки пытаются взять их в кольцо. И нашим героям очень нужна наша поддержка", – сказал во время передачи беспилотников руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Он отметил, что дроны – это то, что действительно усилит наших защитников и поможет им уничтожить больше врагов на этом направлении.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" и Владимир Кличко передали одному из подразделений Главного управления разведки полноприводный бронированный автомобиль "Кобра" украинского производства. Это уже пятый такой внедорожник, переданный украинским защитникам.

Также "Украинская команда" передала 28 механизированной бригаде имени Короля Данила партию самолетов-камикадзе, ретранслятор и катапульту к ним.