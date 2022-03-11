Она отметила, что украинцы умело использовали пленных российских военных, которые говорили со своими матерями. В то время как российский нарратив становится все более безумным.

Российские войска продолжают атаки на мирные украинские города, сталкиваясь с жестким сопротивлением, но уже сейчас можно предположить, что Украина выиграла в информационной войне.

Об этом заявила канадский автор, специализирующийся на исследовании войн, Маргарет МакМиллан в интервью "Немецкой волне".

"Думаю, что люди воюют потому что они хотят чего-то. Жадность, которую можно видеть у Путина – он хочет Украину. Воевать также идут из-за страха, украинцы же пошли на войну, потому что у них нет другого выбора", - отметила МакМиллан.

Она отметила, что Путин мотивирован какой-то странной формой российского национализма… "В такой автократии, как Россия, у Путина, я бы не сказала, что у него полный контроль, но он контролирует все государственные институты: спецслужбы, силовиков, а Дума - это только штамп... Решения исходят от него. Я действительно думаю, что это война Путина. Так же, как я думаю, что Вторая мировая война в Европе была войной Гитлера", - обяснила свою позицию специалист.

По ее мнению, в настоящее время социальные сети стали средством попыток ослабить врага и сплотить собственный народ.

"Думаю, украинцы без труда выиграли информационную войну. И этому нарративу верят, думаю, верят даже в России. К примеру, украинцы умело использовали пленных военных, которые говорили со своими матерями. Или с помощью Facebook показали российским семьям, что их сыновья живы и здоровы. Российский нарратив становится все более безумным, если можно так сказать", - отметила она.

"Я имею в виду (заявления РФ), что у власти в Украине наркоманы. Что Россия вторглась, чтобы не дать Украине получить ядерное оружие. Украина добровольно отказалась от ядерного оружия в 1990-х годах. Мне кажется, что это не очень эффективно не так ли?", - считает МакМиллан.

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