После начала войны Кабмин установил, что течение срока для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается на время действия военного положения, но не более, чем на четыре месяца.

В Украине возвращаются довоенные нормы вступления в права наследования, согласно которым у украинцев будет шесть месяцев для того, чтобы принять или отказаться от наследства.

Согласно положениями постановления Кабмина № 469, довоенные нормы определения сроков принятия наследства вступают в силу 19 июня 2023 года. Это предусмотрено положениями постановления Кабмина № 469 от 9 мая 2023 года, которые вступают в силу через месяц со дня официального опубликования документа (состоялось 18 мая 2023 года в газете "Урядовий кур'єр").

Данным нормативным актом отменяется одно из положений постановления Кабмина от 28 февраля 2022 года № 164 "Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения".

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Таким образом, с 19 июня 2023 года все вопросы, связанные с наследством, нужно снова решать в течение шести месяцев.

Наследство во время войны

Наследование - это переход прав и обязанностей от наследодателя к наследнику. Наследование может происходить по закону или по завещанию. Если завещания нет, то наследники имеют право унаследовать права и обязанности по закону. В законодательстве определены пять очередей наследования по закону.

После начала войны Кабмин установил, что течение срока для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается на время действия военного положения, но не более, чем на четыре месяца.

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