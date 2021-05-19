127 украинцев уже изъявили желание вернуться на Родину.

Министерство иностранных дел рассчитывает эвакуировать из сектора Газа граждан Украины, которые изъявили такое желание, в течение 48 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания правительства.

"В секторе Газа сейчас находятся ориентировочно 1 тыс. 600 украинцев. .. Из них 127 уже изъявили желание вернуться на родину, то есть быть эвакуированными. Не только граждане Украины обратились, но и граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов Европейского союза", - сказал министр.

По его словам, посольство Украины в Израиле уже составило списки заинтересованных в эвакуации.

Читайте такжеHaaretz: У Израиля нет стратегии или конечной цели в Газе, и в этом проблема"Мы уже договорились с властями Израиля и Палестинской автономии о "зеленом" коридоре для эвакуации. Уже отработали организационные вопросы с властями Египта... Если не произойдет каких-то форс - мажорных событий в связи с обострением конфликта, то по нашим расчетам, в течение 48 часов такая эвакуация состоится", - рассказал Кулеба.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.

Генсек ООН назвал единственный выход из палестино-израильского кризиса.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству, премьер-министру, Министерству иностранных дел и специальным службам организовать возвращение украинцев на родину из сектора Газа.

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Автор: Леся Лещенко