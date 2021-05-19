Министерство иностранных дел рассчитывает эвакуировать из сектора Газа граждан Украины, которые изъявили такое желание, в течение 48 часов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания правительства.
"В секторе Газа сейчас находятся ориентировочно 1 тыс. 600 украинцев. .. Из них 127 уже изъявили желание вернуться на родину, то есть быть эвакуированными. Не только граждане Украины обратились, но и граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов Европейского союза", - сказал министр.
По его словам, посольство Украины в Израиле уже составило списки заинтересованных в эвакуации.
Читайте такжеHaaretz: У Израиля нет стратегии или конечной цели в Газе, и в этом проблема"Мы уже договорились с властями Израиля и Палестинской автономии о "зеленом" коридоре для эвакуации. Уже отработали организационные вопросы с властями Египта... Если не произойдет каких-то форс - мажорных событий в связи с обострением конфликта, то по нашим расчетам, в течение 48 часов такая эвакуация состоится", - рассказал Кулеба.
Обострение палестино-израильского конфликта
- Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
- Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.
- Генсек ООН назвал единственный выход из палестино-израильского кризиса.
- Президент Владимир Зеленский поручил правительству, премьер-министру, Министерству иностранных дел и специальным службам организовать возвращение украинцев на родину из сектора Газа.
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