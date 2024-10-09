По словам Гетьмана, когда что-то "начинает портиться дальше Черного моря", то диверсионная группа - единственное средство для выполнения подобных задач.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины на днях заявили об успешном выводе из строя российского тральщика "Александра Обухова". Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман предположил, как было атаковано судно Балтийского флота РФ.

"Туда трудно почему-то долететь, поэтому я думаю это была диверсионная группа. Однако, что именно это было – узнаем уже позже, ведь сейчас эта информация под грифом "секретно", – сказал он в эфире "Громадського радіо".

По его словам, когда что-то "начинает портиться дальше Черного моря", то диверсионная группа – единственное средство для выполнения подобных задач. В то же время он напомнил, как российские военные перегоняли в Украину вражескую технику.

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"Есть там люди, которые не только за деньги могут такое сделать. Для этого работает ГУР", – продолжил ветеран.

Гетьман отметил, что у украинской разведки есть не только досье на каждого военнослужащего из рядов вооруженных сил РФ, но и его психологический портрет. Это дает понимание, какого человека можно привлечь к работе в пользу украинского государства.

"Эта операция – один из хороших результатов работы разведки", – констатировал Алексей Гетьман.

Повреждение тральщика "Александр Обухов"

7 октября в ГУР МО Украины сообщили об операции, в результате которой был выведен из строя тральщик Балтийского флота вооруженных сил России. Речь идет о судне под названием "Александр Обухов".

Российский корабль базировался в городе Балтийск, "должен был выходить на боевое дежурство, но получил тяжелые повреждения". Как сообщили в разведке, из-за загадочного отверстия в газопроводе в двигатель тральщика попала вода.

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