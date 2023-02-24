Брошенная гуманитарка для военных и гражданских хранится здесь с весны прошлого года.

Пакеты с военной амуницией, продуктами, медицинским оборудованием иностранцы отправляли бесплатно. Для военных и гражданских в Украине. Но десятки фур иностранной помощи застряли в столице. На складах лежат тонны помощи от Японии и Польши, Азербайджана, Великобритании и других стран. Продукты питания гниют и портятся, военная амуниция пылится.

Сегодня – здесь уже работает полиция. Следователи опечатали помещение и описывают имущество. Огласку история приобрела благодаря хозяевам складов, которые сдают их в аренду. Арендодатель Василий Моисеенко, директор общества "Дорога к жизни" говорит, что узнал об этом тайнике еще осенью. И сразу сообщил во все компетентные органы.

В целом же гуманитарка хранится здесь почти с начала войны – с весны прошлого года, рассказывает Василий Моисеенко: "По ней бегают крысы, едят крысы, когда заходишь в помещение. Это было очень страшно – заходишь, а крысы бегают по гуманитарке, по детскому питанию и это все едят. На этих складах есть все, от медикаментов, медицинского оборудования, носилки для военных, военные пайки, гуманитарные боксы, которые предоставлялись для Украины – в дальнейшем я узнал, предоставлялись Украине, а они хранятся на этих частных складах".

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Шокированы увиденным были даже охранники, работающие на складах. Представитель охранной фирмы "PITBULL SECURITY" Павел Чайка одним из первых попал внутрь помещений – десятки ящиков были маркированы надписями "бесплатно" и "гуманитарная помощь".

"Мы на одном из складов увидели военную амуницию, это именно костюмы саперов, которые предназначены для разминирования, то есть шлемы, бронежилеты с защитой, также есть очень много эвакуационных носилок, которые для медицинских автомобилей комплектуются. Мы были, честно говоря, удивлены, что такие вещи, которые нужны сейчас непосредственно там, на передовой, находятся здесь, их никто никому не выдает. Складывается такое впечатление, что у нас все всем обеспечены и никому это не нужно", – возмущается Чайка.

Экспертную оценку такому обращению с гуманитарной помощью уже дали опытные благотворители. Говорят, объемы спрятанной в грязных ангарах помощи – вне пределов понимания.

Максим Лысенко представляет благотворительный фонд "Фром Харт Юей". Помощью фронта они занимаются еще с 2014 года. Но ни разу не видели, чтобы такие объемы гуманитарки в условиях войны задерживались на складах дольше, чем на две недели. По оценкам Лысенко, здесь около 500 тонн еды, амуниции, бытовой химии – всего это не менее двадцати пяти больших фур.

"Это полный абсурд, я такого вообще еще никогда не видел, чтобы в таких ненадлежащих условиях хранилась гуманитарная помощь, лежат просто на складах, складируются в нереальных объемах. Я впервые в жизни такое вижу, тем более в условиях, когда в стране идет война, чтобы вот так просто нагло, это просто бесчеловечно относиться к гуманитарной помощи, вообще к своим соотечественникам. Мы видим запах просроченных товаров, мы видим полный беспорядок, все разбросано, открыто. Куча мусора, куча открытых пакетов, потому что явно смотрели, что пришло, что-то выбиралось самое интересное, лучшее для себя", – говорит Максим Лысенко.

Арендаторы складов несколько раз пытались вывезти все, что там хранилось, но из-за нехватки необходимых документов им не дали этого сделать. Зато благотворители вместе с укомплектаторами складских помещений и охранниками написали совместное заявление в Главное следственное управление Нацполиции Украины. Правоохранители уже открыли уголовное производство. Сейчас силовики работают на складах с определением суда. Арендаторы, пытавшиеся вывезти все, что в хранилищах, от комментариев пока отказываются.