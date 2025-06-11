Группа Метинвест присоединилась к благотворительной инициативе общественной организации Insulate Ukraine по восстановлению жилья и инфраструктуры в пострадавших от войны регионах Украины. Первым городом, где начались работы, стало Запорожье. Компания уже профинансировала установку более 1500 ударопрочных окон в поврежденных объектах инфраструктуры.

Ударопрочные окна - это альтернатива OSB-плитам, которые часто используют для временного ремонта поврежденных зданий. Инновационный материал имеет ряд преимуществ: он безопасен - изготовлен из специального переработанного ПЭТ-пластика без хрупкой основы, поэтому не разбивается от взрывных волн или ударов и не образует обломков. Окна имеют высокую теплоизоляцию, прозрачность, подобную обычным стеклопакетам, устойчивость к температурным колебаниям, а также легко и быстро монтируются.

Начали монтаж начался с запорожской гимназии № 65, где работает Пункт несокрушимости. Образовательное учреждение не раз страдал от вражеских обстрелов, там уже почти не осталось целых окон. Специалисты планируют установить окна площадью около 200 кв. м, работы завершат уже через две недели.

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"Наши предприятия работают вблизи линии фронта. Мы ежедневно видим, как важно находить надежные и быстрые решения для защиты людей. Поддержка этой инициативы - наш вклад в то, чтобы пострадавшие громады восстановили не только здания, но и ощущение безопасности. Мы делаем это ради наших работников, которые даже под обстрелами держат экономику страны и помогают Украине выстоять", - говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Метинвест поддержал инициативу Insulate Ukraine во время благотворительного аукциона по сбору средств на установку 10 000 окон в домах по всей Украине, который прошел в Лондоне в октябре 2024 года.

Событие собрало представителей украинского и британского бизнеса, культурных деятелей и международных филантропов и главных институциональных партнеров, в частности ЕБРР, Deutsche Bank и Кембриджский университет, а также других организаций. Объединенные стремлением помочь Украине восстановиться, они поддержали миссию Insulate Ukraine - помочь пострадавшим от войны общинам восстановить свои дома и жизни.

"Мы рады видеть мощную поддержку от наших партнеров из корпоративного сектора Украины. Вместе мы восстанавливаем не только дома, но и надежду", - отметил основатель Insulate Ukraine Гарри Блейкистон Хьюстон.

Insulate Ukraine проводит экстренную замену окон для гражданского населения и объектов инфраструктуры в прифронтовых городах Украины. Организация уже установила более 46 000 окон, помогла более чем 10 000 украинцам восстановить свои дома.

Напомним, с начала войны Метинвест Рината Ахметова направил уже 4 миллиарда гривен на помощь мирным жителям: еще в начале вторжения в координации с Фондом Рината Ахметова Метинвест запустил работу гуманитарного проекта "Спасаем жизни", который уже помог полумиллиону украинцев.

Благодаря донорам и партнерам, больницы обеспечены медикаментами и оборудованием на 9,5 млн грн. А по программе протезирования, реабилитации и хирургии помощь получили почти 140 защитников и гражданских украинцев.