Наибольшее количество журналистов находится в тюрьмах Турции.

С 1990 года в мире было убито 2658 журналистов, сообщают в федерации / pic.com.ua

В 2020 году в мире при исполнении своих обязанностей были убиты 42 журналиста.

Читайте такжеВ Киеве открыли мемориальную доску журналисту Георгию Гонгадзе (фоторепортаж)Об этом сообщается в докладе Международной федерации журналистов.

С 1990 года в мире было убито 2658 журналистов, половина из которых погибли в опасных странах: Ирак (339), Мексика (175), Филиппины (159), Пакистан (138), Индия (116), Россия (110), Алжир (106), Сирия (96), Сомали (93) и Афганистан (93).

В 2020 в Мексике убили 13 журналистов, в Пакистане - пять, в Афганистане, Индии, Ираке и Нигерии - по три, на Филиппинах, в Сомали и Сирии - по два, и в Камеруне, Гондурасе, Парагвае, России, Швеции и Йемене - по одному.

"Это не просто статистика. Это наши друзья и коллеги, которые посвятили свою жизнь журналистской работе и заплатили за нее самую высокую цену", - заявил генеральный секретарь федерации Энтони Белланджер.

Также отмечается, что наибольшее количество журналистов находится в тюрьмах Турции (67), Египта (21), Китая (23), Эритрея (16), Саудовской Аравии (14), Беларуси (11), Йемена и Камбодже (9), Камеруна (6), Марокко и Мьянмы (5).

Агрессия в отношении украинских журналистов

По данным Национального союза журналистов Украины, с начала года было зафиксировано 56 инцидентов физической агрессии к журналистам.

Сообщается, что большинство нападений на журналистов в сентябре можно связать с политической активизацией в регионах, вызванной кампанией по местным выборам.

В Киеве состоялась акция памяти Гонгадзе и других убитых украинских журналистов. Медийщики и правозащитники призывают украинские власти обеспечить прозрачное расследование убийств журналистов, установить и назвать заказчиков.

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Автор: УНИАН