В Одессе в очередной раз не состоялось заседание по делу Гандзюк, в котором должен был участвовать Павловский

Павловский уже в 12-й раз не смог принять участие в заседании, на этот раз якобы из-за плохого самочувствия.

В Приморском районном суде Одессы в очередной раз не состоялось заседание по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, в котором должен был участвовать Игорь Павловский, ранее арестованный по другому уголовному делу.

Об этом сообщается на Facebook-странице инициативы "Кто заказал Катя Гандзюк?".

"Заседание в Одессе, на котором суд должен рассмотреть законность заключенного соглашения между Игорем Павловским (организатором убийства, действия которого переквалифицировали в" сокрытие преступления ") и прокуратурой, снова не состоялось. И опять по вине Павловского", - говорится в сообщении.

Активисты напоминают, что суд согласовал участие Павловского в заседании с помощью видеосвязи, однако 4 мая заседание не состоялось, так как в СИЗО, где содержится Павловский, отсутствовал интернет.

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"На этот раз он просто отказался участвовать в заседании из-за плохого самочувствия. И этого было достаточно, чтобы перенести заседание. Для прокуроров это оказалось вполне аргументированной причиной, поэтому они не попросили медицинской справки о состоянии здоровья Павловского и не требуют обязательной доставки из СИЗО на следующее заседание. То есть не предпринимают элементарных действий, чтобы избежать очередного срыва заседания. Мы видим, что Павловский всячески пытается затянуть начало рассмотрения дела. Пострадавшим не позволяют зайти в процесс. Вероятно это происходит по согласованию Офиса генпрокурора. Ведь с прокуратурой без пострадавших договариваться проще", - отмечают участники инициативы.

Напоминается, что это уже 12 заседание, которое не состоялось из-за неявки Павловского.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатора выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

20 января 2020 года Павловского задержали в Херсоне по подозрению по другому делу по факту создания преступной организации, 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под стражу.

Также в январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева принял решение арестовать Левина.

25 марта Шевченковский районный суд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Это заявление вызвало возмущение у пострадавших, их защитника Закревской и общественности. Они убеждены, что доказательства против Мангера не собраны и дело развалится в суде.

Зато защитник Мангера Дмитрий Ильченко положительно оценил передачу дела Гандзюк в суд. Он утверждал, что в материалах уголовного производства в отношении убийства активистки нет ни слова о его подзащитном.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

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