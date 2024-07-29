Женщина рассказала журналистке, что она не узнала сына на обнародованных фотографиях.

Мать подозреваемого в убийстве языковеда, политика Ирины Фарион Вячеслава Зинченко считает, что ее сын не имел мотивов для убийства и он может быть разве что соучастником преступления. Об этом журналистка "Слідства.Інфо" Карина Бугайченко сказала в эфире КИЕВ24, рассказывая об интервью с матерью подозреваемого.

Женщина отмечала, что ее сын не имел мотивов для убийства Ирины Фарион, у него не было каких-то политических разногласий.

"Причиной не мог стать и языковой вопрос, потому, что в семье общаются на украинском языке, отец подозреваемого военнослужащий и подозреваемый собственно и сам хотел вступать в ряды ВСУ и даже в прошлом году проходил обучение по управлению БПЛА как раз во Львове", - передает разговор с матерью парня журналистка.

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При этом подозреваемый рассказывал матери, что у него расширился круг общения, появилось там много друзей, поэтому для нее была вполне логична эта поездка сына во Львов.

"Возможно он был соучастником, но точно не убийцей", - отмечала мать подозреваемого журналистке.

Женщина рассказала журналистке, что она не узнала сына на обнародованных фотографиях, объяснив это тем, что на фото с камер видеонаблюдения, которые обнародовали правоохранители парень, который сидит в темных очках, имеет, вроде бы, гораздо более загорелую кожу, более смуглый, чем ее сын. По ее словам, парень, хоть и занимается футболом, но не часто находится на открытой территории, под солнцем. Также мать говорила, что сын намного выше ростом, чем тот, о котором рассказывали свидетели в этом деле, с которыми пообщались правоохранители.

Журналистка отмечает, что мать рассказывала, что сын занимается криптовалютой и даже ее учил, рассказывал как все это работает. Женщина отмечала, что сын получал заработок в Интернете именно за криптовалюту и также были средства от отца. При этом Бугайченко напомнила, что в то же время отец говорил другим ее коллегам, что он давал парню минимум средств.

Также журналистка отмечает, что, со слов матери, Зинченко никогда не проявлял заинтересованность в плане стрельбы, он никогда не посещал кружки связанные с этим. И для женщины это максимальное удивление, что ее сын мог бы выстрелить из оружия, поэтому она и утверждает, что он мог быть соучастником, а точно не тем человеком, который мог выстрелить.

Также в эфире телеканала психолог, физиогномист Наталья Марченко отметила, что подозреваемый имеет склонность к нарциссизму и "этому соответствует точка на подбородке".

"У него достаточно высокий интеллектуальный потенциал к изучению, к анализу, он умный", - сказала она.

При этом добавила, что у парня достаточно вызывающее поведение, в частности, он показывал язык дочери погибшей Фарион.

"Если говорить об этических нормах, то человек, который этого не делал, сказал бы, что есть сочувствие, есть эмпатия, переживания, а здесь достаточно вызывающее поведение. Чем оно обусловлено? Сложно сказать - самоуверенностью, смелостью в 18 лет или же все-таки пониманием, что ему за это ничего не будет. Но гипотетически, не каждый человек будет так себя вести в суде перед потерпевшей, большим количеством полицейских", - отметила Марченко.

Убийство Фарион - детали

Как сообщал УНИАН, 19 июля в больнице умерла Ирина Фарион в результате выстрела в голову. Подозреваемым в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион правоохранители считают 18-летнего Вячеслава Зинченко. Но он не признает своей вины в преступлении, которое ему инкриминируют. Об этом он заявил на суде.

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