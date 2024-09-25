Подчиненные мэра Днепра Бориса Филатова заказали ремонт больницы скорой помощи у компании, на которую открыто 14 уголовных дел. Ущерб бюджету оценивается в сумму почти 55 млн грн. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

"Несмотря на незаконную деятельность ООО "ВСЕБУД 4" в течение 8 лет, компания продолжает заключать договоры с государственными предприятиями. Так, в 2024 году Днепровский горсовет отдал ей ремонтировать помещения Клинической больницы скорой медицинской помощи. На ремонт выделили более 3 млн грн бюджетных средств", - отмечают журналисты.

По данным расследования, на счету компании - 14 уголовных дел по Днепру и области.

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"Все они открыты на основании того, что ООО "ВСЕБУД 4" составляет и подписывает ложные акты приемки выполненных работ. Совладелец компании неоднократно завышал стоимость своих услуг и материалов и, сотрудничая с государственными предприятиями, присваивал средства из государственного бюджета", - отмечает Слідство.Інфо.

Вред для областного бюджета от деятельности ООО "ВСЕБУД 4" оценивается в более 54,5 млн грн.

"Кроме этого, налоговая установила, что полученные деньги компания конвертирует в наличные: перечисляет их на счета других предприятий, в отношении которых тоже неоднократно возбуждались уголовные дела", - отмечается в сообщении.

Слідство.Інфо напомнило, что это не единственные случаи неоднозначных действий Днепровского городского совета в вопросах ремонта зданий. В феврале этого года он отдал ремонтировать поврежденные российскими ракетами дома компании, созданной накануне.

На вопрос "Слідства.Інфо", как компания с 14 уголовными производствами была допущена к ремонту больницы скорой помощи, у Филатова отказались давать ответ.

Ранее было обнародовано скандальное видео, как депутаты фракции "Пропозиция" Филатова в Днепровском горсовете вместо участия в международной конференции по вопросам восстановления города вместе с женами и подругами поехали на отдых на лакшери курорт на Мальдивах. По данным СМИ, командировки им подписывал лично мэр города Борис Филатов.