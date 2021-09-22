Он работал даже в зоне АТО.

В Тернополе торжественно провели на пенсию лабрадора- ретривера по прозвищу Бим.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС в Тернопольской области.

Бим участвовал в поисково-спасательных операциях на открытой территории и в техногенных завалах. Некоторое время работал в зоне АТО со своим проводником.

"Большую часть своей жизни Бим служил Родине, а теперь мы торжественно благодарим нашего друга за службу и провожаем на заслуженный отдых", - говорится в сообщении.

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"Он способен был отыскать пострадавшего в самых экстремальных условиях, мог найти пострадавшего в руинах на четырехметровой глубине и почувствовать человека, который находится от него на высоте до двух метров! Свой профессионализм лабрадор подтвердил, когда стал самым молодым участником чемпионата мира среди собак-спасателей в Нидерландах и лучшим в национальном чемпионате, где в темноте нашел потерпевшего быстрее, чем другие собаки – всего за четыре минуты!"- говорится в сообщении.

"Бим, твоя миссия выполнена с честью", - сказал начальник Главного управления Виктор Маслей на церемонии.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области пес спас жизнь военнослужащим ВСУ. Он наткнулся на одну из советских противопехотных осколочных мин натяжного действия ПОМ-2 "Отек".

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Автор: Людмила Жерновская