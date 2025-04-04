Дети входят в транс и потом страдают галлюцинациями.

В китайской соцсети TikTok появилась опасная игра, которая связана с гипнозом и может вызвать психические заболевания у подростков. Об этом в эфире Киев24 предупредила психолог Оксана Глущенко.

На видео, которые публикуют пользователи TikTok, можно увидеть, как подростки осуществляют своеобразный ритуал, во время которого ребенку, глаза которого закрыты, задают определенные вопросы о дверях и коридорах и якобы вводят игрока в транс. В то же время многие, по словам самой молодежи, испытывают после этого панику и галлюцинации.

"В этой игре у нас срабатывает воображение плюс легкий транс, и психика может не выдержать. Здесь могут пробудиться панические атаки, дезориентация", - заявила Глущенко.

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По ее словам, это такая игра, которая может опасно повлиять на психику, тем более подростковую, потому что очень часто именно в этом возрасте могут проявляться какие-то психические заболевания, а "развлечение" может их спровоцировать.

"То есть могут подняться очень много страхов, панические атаки, дезориентация, галлюцинации даже могут быть. И особенно у таких уязвимых подростков, тревожных, с таким богатым воображением. Мы не знаем, куда это заведет и что может быть дальше. И вот в этом трансовом состоянии человек может и остаться, могут быть неизвестные последствия. Что с этим дальше делать и как быть - никто не знает, потому что кому-то это будет весело просто - кто-то похихикал и все", - говорит специалист.

Однако, как обращает внимание Глущенко, человек ложится на колени другому, то есть речь идет о тактильном контакте. Он чувствует себя как будто опасно, потому что ведущему игры якобы говорит: "Мы в контакте, мы вместе, я тебя поддерживаю". А тот, кто известен, как будто должен отдаться процессу. В этот момент ему еще и виски массируют, что усиливает полутрансовое состояние. Как отмечает психолог, такое "развлечение" может иметь много побочных эффектов, а вводить человека в транс должен только профессионал.

"Люди, которые работают гипнотерапевтами, которые могут вводить людей в транс, этому учатся профессионально и много времени. Они знают, что делать с человеком, что может произойти, как вообще его поддерживать. А тут, что будет с ребенком... Все мы разные, у всех разная психика", - говорит Глущенко.

По ее мнению, проблема еще и в том, что дети и взрослые с определенным пиететом относятся к разным блогерам, как к каким-то особенным людям. Поэтому пытаются им подражать, чтобы быть в тренде. Однако, как подчеркивает Глущенко, детям надо учиться не вестись на популярные веяния, отстраниться от "общественности" и уметь своевременно говорить - нет.

Скандалы с TikTok

Как писал УНИАН, в прошлом году семь семей во Франции подали иск против TikTok, обвинив социальную платформу в показе подросткам вредного контента. Это привело к трагическим последствиям, в частности двух самоубийств.

Соответствующее заявление сделал адвокат истцов Лор Бутрон-Мармион, который утверждал, что TikTok через свои алгоритмы продвигает видео, в том числе о самоубийствах, самоповреждениях и расстройствах пищевого поведения. В результате совершили самоубийства двое 15-летних подростков, которые попали под влияние контента.

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