Страны НАТО тщательно изучают украинских опыт, считая теперь, что мобильные телефоны солдат - это уязвимость, которую может использовать Россия.

Украинский солдат Виктор Коваленко, защищающий Дебальцево от российских сил, вышел из укрытия. И хотя ему приказали этого не делать, он включил свой мобильник, чтобы позвонить жене.

"Вскоре снаряды начали разрываться возле меня", - вспоминает военный.

Аналогичные атаки убили других солдат из его батальона. Это было в 2015 году. Тогда враг учился направлять артиллерийский огонь в направлении мобильных телефонов, которые появлялись в сети, - пишет The Economist. С тех времен на передовой сильно сократили использование телефонов, хоть и не прекратили вовсе, - говорит капитан Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.

Читайте такжеВ Хмельницкой области задержали агента российских спецслужб, собиравшего данные о ВСУ (фото)Мобильники - это дилемма для командования. Их полный запрет навредит морали и вербовке. Но один телефон может разоблачить крупную операцию, "словно факел в темноте", - сказал лейтенант-полковник Рувен Хабель, который в прошлом командовал войсками НАТО в Литве.

Мобильники несут и другие угрозы. Некоторые технические разработки рассылают пропаганду солдатам. Капитан Фитьо пояснил, что такие текстовые сообщения "служат цели подорвать психологическое состояние" военных. "Артиллерийский обстрел понравился?"- говорится в одном таком SMS. Другое сообщение спрашивает: "Кто грабит твою семью, пока ты за копейки ждешь свою пулю?".

Среди военных НАТО такое психологическое давление испытывают те, кто служит вблизи России. Об этом рассказал командир Майкл Видменн из Объединенного центра передовых технологий по киберобороны альянса в Таллинне. Родные военных часто получают сообщения о якобы их неверности или ранении. По словам Видменна, это "выбивает из себя". В прошлом месяце он возглавил крупнейшие в мире военные кибер-учения Locked Shields 2021. Среди маневров были также техники взлома мобильных телефонов участников.

Другая угроза - это портативные устройства, которые можно устанавливать на беспилотники или подкладывать в автомобили. Такие перехватчики IMSI, как их называют, дурачат телефоны поблизости и заставляют их обмениваться данными. Вражеский агент, припарковавшись у Министерства обороны, может перехватывать данные с телефонов чиновников, - пояснил лейтенант-полковник Линас Идзелис, литовский эксперт по информационным операциям.

Читайте такжеWSJ: Отключение от электричества - геополитическое оружие будущегоСолдатам также рассылают ссылки на видео, через которые происходит также загрузка шпионского программного обеспечения. Хакеры, прикидываясь кокетливыми женщинами, использовали этот трюк, чтобы заразить мобильники солдат Израиля вблизи Сектора Газа. Израильское Министерство обороны наняло российскую "Лабораторию Касперского", которая обнаружили, что 50 телефонов солдат были сломаны.

Шпионский код может быть также "вшит" в приложения. Разработчик может даже не знать об этом. Американская компания CrowdStrike обнаружила ряд "троянских" мобильных приложений, которые собирали данные для военной разведки России. Об этом рассказал главный исследователь компании Адам Майерс. Командир Видменн отметил "ужасные последствия", которые понесла армия Украины из-за непродолжительного использования мобильного приложения для прицеливания артиллерии. Программа тайно передавала координаты украинских военных силам Кремля.

Российское приложение Yandex.Taxi тоже привлек к себе внимание. Бывший заместитель министра обороны Литвы Эдвинас Керза сказал, что российские шпионы используют программу, чтобы получить доступ к микрофону телефона. Правительство США приказало своим солдатам не загружать Yandex.Taxi ни в коем случае. Российская же компания отрицает эти обвинения.

Иногда данные могут быть украдены со смартфонов без невольной помощи жертв. Сомнительные фирмы продают "бескликовый" код, который позволяет это сделать. Хуже то, что хакерские атаки могут и не понадобиться. Офицер по кибервойне на базе Рукла в Литве пояснил, что работники операторов связи могут быть коррумпированы. Или же их могут шантажом заставить передавать данные с нужных телефонов.

Читайте такжеPolitico: Никому не интересны фото с вашего телефона, кроме КитаяВраг может перехватить звонки, а затем "клонировать" тембр голоса с помощью программного обеспечения. Это позволяет ему в телефонном режиме раздавать фальшивые приказы, - пояснил лейтенант-полковник Габель. В НАТО приказы никто не отдает по телефону. Но появление таких звонков может создать смятение. Швеция объявила своим гражданам, что в случае атаки против страны, любые приказы прекратить сопротивление будут фальшивыми.

Лейтенант-полковник Идзелис сказал, что сомнительные приказы, которые отдавали российские боевики, стоили жизни солдат Украины. Командование НАТО теперь приказывает своим военным относиться к собственным мобильникам как к потенциально взломанным.

Бывший глава отдела НАТО по вопросам новых угроз Сорин Дукару считает, что смартфоны стали уязвимым местом. Эстония, Латвия и Литва, которые не так давно лишились доминирования СССР, особенно этим встревожены. Их правительства прописали жесткие правила, как можно использовать мобильники. Указывая на уроки Украины, Янис Мазеикс из МИД Литвы говорит, что эти правила "написаны кровью".

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Перевод: Лесь Дымань