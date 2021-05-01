Вместе с сообщниками Юрий Крысин организовал противоправные действия в исправительной колонии, где отбывает наказание.

Осужденный за организацию нападения на журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году и обвиненный в организации "титушек Майдана" Юрий Крысин получил новое подозрение по месту отбывания наказания.

Читайте такжеДепутат ОПЗЖ из Житомира поздравил ветеранов с 9 мая "вместе с нацистами" (фото)Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Наталья Калиновская, передает hromadske.

По данным следствия, Юрий Крысин, он же "криминальный авторитет" по прозвищу "Шкаф", вместе с двумя "смотрящими" за учреждением и отдельной его частью и еще одним заключенным организовал противоправные действия.

Калиновская отметила, что следователи подозревают их в терроризировании заключенных Торецкой исправительной колонии. Причем для убедительности "авторитеты" нанесли двум узникам телесные повреждения.

Что известно о "титушке" Юрии Крысине

В ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в центре Киева "титушки" убили журналиста Веремия. Сначала его сильно избили, а потом выстрелили в спину. Действия Крысина, добивавшего битой раненого журналиста, были квалифицированы как хулиганство.

22 декабря 2017 года судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева изменил приговор суда первой инстанции и назначил Крысину новое наказание - 5 лет реального лишения свободы. Крысин признал свою вину, но заявил, что к убийству Веремия не причастен.

В начале октября 2018 года Крысина этапировали в Торецкую исправительную колонию №2 для отбывания наказания.

10 сентября 2019 года Верховный суд оставил в силе приговор Крысину в виде лишения свободы сроком на 5 лет по делу об убийстве Веремия.

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Автор: Алина Вишневская