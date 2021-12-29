Мальчик мечтал о службе в патрульной полиции, и украинские копы осуществили его последнюю мечту.

Саша Андрийчук из Черновицкой области, которому диагностировали опухоль мозга четвертой стадии с метастазами, умер после лет борьбы с болезнью.

Об этом сообщила волонтер убежища для жертв домашнего насилия "Місто добра", куда попала семья мальчика, Марта Левченко.

Читайте такжеПоследняя мечта: в Черновцах мальчика со смертельной болезнью приняли в ряды патрульной полиции (фото, видео)"Теперь у небес будет свой полицейский... Наш дорогой защитник Міста добра.... Будем помнить и любить тебя всегда...", - написала она.

В начале года мальчика приняли в ряды патрульной полиции, тем самым исполнив его мечту. Для этого для Саши сшили форму, изготовили жетон и устроили церемонию с участием десятков копов из двух областей.

В этом году Саша отпраздновал свой 11-ый день рождения, первый - в ранге полицейского. "Коллеги по службе" время от времени приходили к нему в гости.

Похоронят мальчика тоже как полицейского. Церемония прощания состоится в селе Шишковцы (Кицманский район Черновицкой области) в четверг, 30 декабря.

"Мы очень любили своего маленького полицейского и несмотря ни на что надеялись на чудо... Завтра Сашу похоронят как полицейского, его мечта будет с ним до самого конца", - отметила Левченко.

Волонтер также разместила один из последних видеороликов с Сашей.

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