Мальчик мечтал о службе в патрульной полиции. Недавно копы осуществили его мечту.

Стало известно об улучшении состояния 10-летнего Саши Андрийчука из Черновцов, у которого ранее диагностировали опухоль мозга четвертой стадии с метастазами. Недавно мальчика приняли в ряды патрульной полиции, тем самым исполнив его мечту. Для этого Саше сшили форму, изготовили жетон и устроили церемонию с участием десятков копов из двух областей.

Сегодня утром пресс-служба МВД сообщила со ссылкой на волонтера Марту Левченко о стабилизации состояния мальчика.

"Он еще в больнице, но уже значительно лучше! Коллеги полицейские не оставляют своего Сашу и это дает ему силы бороться! Даже в тяжелом состоянии в реанимации под аппаратами он не расставался со своей шапкой полицейского. Эта служба, эта нужность, дает ему силы и видение себя в будущем. И пока мы ищем клинику, которая возьмется за спасение Саши, эта вера в свою суперсилу полицейского, держит его. Спасибо нашим волшебникам - патрульной полиции", - написала волонтер.

Смертельно больной Саша Андрийчук из Черновцов нуждается в помощи: видео

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Автор: Юрий Годован