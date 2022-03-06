"Бій на світанні, сонце і дим, мало хто знає, що ж буде з ним..."

Лидер рок-группы "Океан Эльзы", общественный деятель Святослав Вакарчук вступил в ряды территориальной обороны родного Львова.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Вакарчук после начала войны ездил по Украине, был в Харькове, где сделал фото с Сергеем Жаданом.

В это время в рядах территориальной обороны разных городов службу несут и селебрити: среди спортсменов это братья Кличко, Василий Ломаченко, Александр Усик, а также экс-футболист Александр Алиев и теннисист Сергей Стаховский.

Музыканты Тарас Тополя, Александр Положинский, Виктор Павлик и многие другие также вступили в территориальные обороны.

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