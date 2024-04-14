Влад Никитюк женился на своей девушке, однако пышного торжества не было.

Украинский актер Влад Никитюк, известный благодаря ролям в таких сериалах как "Гадалка", "Клятва врача", "Рысь" и других, впервые женился. Он официально оформил отношения со своей возлюбленной, актрисой Анной Гуляевой.

В интервью kp.ua он рассказал, что пышного торжества не было. Они скромно расписались в ЗАГСе.

"Это было очень сложно. Я до сих пор это называю не "женились", а "расписались", потому что свадьбы у нас не было. Не было по нескольким причинам. Во-первых, очень долго на нас давил синдром "не ко времени". Во-вторых, на нормальную свадьбу нужны средства, с которыми сейчас не очень легко. Поэтому мы расписались, но свадьба еще нас ждет", - поделился актер.

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Известно, что пара узаконила свои отношения во время полномасштабного вторжения, но когда именно это произошло - они не рассказывают.

Интересно, что Никитюк и Гуляева вместе уже несколько лет. Они говорят, что все испытания, которые сейчас проходят все украинцы, только скрепили их отношения.

Напомним, лидер группы "Без Обмежень" закрутил новый роман с пиарщицей.

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