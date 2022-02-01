Адвокат студента предложил закрыть дело за "действенное раскаяние" обвиняемого. Соломенский районный суд Киева поддержал такое решение.

Студента, установившего скрытую камеру в женской душевой общежития №7 Киевского политехнического института (КПИ), освободили от уголовной ответственности.

Как говорится в Едином реестре судебных дел, адвокат студента предложил закрыть дело за "действенное раскаяние" обвиняемого. Соломенский районный суд Киева поддержал такое решение.

По словам адвоката, две потерпевшие по этому делу попросили закрыть уголовное производство, поскольку не имеют претензий и получили возмещение. Защитник также отметил, что парень совершил уголовное правонарушение впервые, искренне раскаивается и признает вину.

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Суд поддержал позицию адвоката и освободил студента от уголовной ответственности, а производство против него – закрыл.

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2021 года в женском душе общежития №7 Киевского политехнического института (КПИ) произошел дерзкий инцидент - там нашли камеру.

Как сообщила нардеп Инна Совсун, личность того, кто это сделал, установили во время восстановления файлов. Студент-второкурсник "засветил" свое лицо когда тестировал камеру. За время, пока она была там, он успел записать несколько видео. На парня написали заявление в полицию.

По данному факту отделом дознания Соломенского управления полиции было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины - нарушение неприкосновенности частной жизни.

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