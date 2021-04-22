Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование проспекта Московского в проспект Степана Бандеры, а также еще четырех других столичных улиц.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Вячеслав Якубенко.
«Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование проспекта Степана Бандеры и четырех других столичных улиц», - написал адвокат.
Он добавил, что апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования.
«Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии «Свобода», П. Богомазова и Украинского института национальной памяти (который я имел честь представлять в апелляции)», - заявил Якубенко.
Таким образом, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 года №559/559 «О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве», которым были переименованы:
- улица Баумана - на улицу Януша Корчака;
- улица Кутузова - на улицу Генерала Алмазова;
- улица Суворова - на улицу Михаила Емельяновича-Павленко;
- переулок Кутузова - на переулок Евгения Гуцала;
- проспект Московский - на проспект Степана Бандеры.
Переименование проспекта Бандеры: что известно
- 7 июля 2016 года Киевсовет принял решение о переименовании ряда улиц в столице в рамках выполнения закона о декоммунизации.
- Окружной админсуд столицы по иску общественного союза "Общественный контроль и порядок" 28 января 2021 года постановил признать противоправным и отменить решение Киевсовета в части переименования улиц Баумана, Кутузова, Суворова, переулка Кутузова, проспекта Московского.
- Окружной административный суд столицы отменил решение Киевского городского совета, которым Московский проспект был переименован в проспект Степана Бандеры.
- Столичные власти заявили, что готовят апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта.
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