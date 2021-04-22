Апелляционный суд отменил решение Окружного админсуда столицы о незаконности переименования.

Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование проспекта Московского в проспект Степана Бандеры, а также еще четырех других столичных улиц.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Вячеслав Якубенко.

«Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование проспекта Степана Бандеры и четырех других столичных улиц», - написал адвокат.

Он добавил, что апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования.

«Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии «Свобода», П. Богомазова и Украинского института национальной памяти (который я имел честь представлять в апелляции)», - заявил Якубенко.

Таким образом, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 года №559/559 «О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве», которым были переименованы:

улица Баумана - на улицу Януша Корчака;

улица Кутузова - на улицу Генерала Алмазова;

улица Суворова - на улицу Михаила Емельяновича-Павленко;

переулок Кутузова - на переулок Евгения Гуцала;

проспект Московский - на проспект Степана Бандеры.

Переименование проспекта Бандеры: что известно

7 июля 2016 года Киевсовет принял решение о переименовании ряда улиц в столице в рамках выполнения закона о декоммунизации.

Окружной админсуд столицы по иску общественного союза "Общественный контроль и порядок" 28 января 2021 года постановил признать противоправным и отменить решение Киевсовета в части переименования улиц Баумана, Кутузова, Суворова, переулка Кутузова, проспекта Московского.

Окружной административный суд столицы отменил решение Киевского городского совета, которым Московский проспект был переименован в проспект Степана Бандеры.

Столичные власти заявили, что готовят апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта.

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Автор: Дмитрий Хилюк