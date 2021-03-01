Конфликт разгорелся после ссоры женщин, одна из которых вызвала молодчиков на подмогу.

В Днепре полицейские объявили о подозрении двум мужчинам, которые причастны к стрельбе в развлекательном заведении.

Читайте такжеВ Днепре произошла стрельба, полиция задержала более 10 человек - СМИ (фото, видео)Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«23 и 25-летние местные жители подозреваются в совершении хулиганских действий в развлекательном заведении по ул. Высоковольтной, за что им грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании последним меры пресечения», - говорится в сообщении.

Стрельба в Днепре: что еще известно

Как говорится в сюжете ТСН, началось все с внезапной ссоры. Женщины из разных компаний, отдыхавшие в ресторане, начали ругаться. Одна из оскорбленных вызвала подмогу.

«Как видно на видео с камер наблюдения, на нескольких машинах в ресторан подъехала группа молодых людей. Они начали стрелять внутри ресторана, как оказалось впоследствии, вверх. А потом на дворе целились уже в машину, прострелили колеса и окна. Во внедорожнике никого не было», – отмечается в сюжете.

После этого молодчики сбежали. Но их довольно быстро задержала полиция. Всего участников стрельбы 15.

Также отмечается, что в конфликте якобы фигурировали родственники бизнесменов Александра Петровского и Сергея Олейника, которых связывали с криминальным миром.

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Автор: Катерина Шварц