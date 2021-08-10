Гендиректор "Софии Киевской" отметила, что в цивилизованном мире подобных запросов на дрифт в историческом месте в местные администрации даже и не поступало б.

На очистку Софийской площади в Киеве от следов резины после дрифта понадобится минимум три дня.

Об этом заявила генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская в интервью Общественному радио.

По ее словам, убирать следы резины очень сложно.

"Сейчас на площади работают и коммунальщики, и клининговые компании, но очень тяжело это отмывается. В цивилизованном мире таких запросов (на дрифт в историческом месте – УНИАН) до местных администраций не поступало бы. Люди должны понимать, на какой площади они претендуют на такой "досуг". Эта площадь видела Владимира Крестителя с женой Анной Порфирородной, Ярослава Мудрого и его дочерей, которые стали королевами трех европейских стран, Богдана Хмельницкого, Пилипа Орлика, Ивана Мазепу и тому подобное. Проводить то, что сегодня произошло – это надо быть вообще бесшабашными, без элементарной культуры. Это место святое, это место, где зародилось наше государство", – подчеркнула Куковальская.

Читайте такжеВ прокуратуре назвали сумму ущерба после скандального дрифта на Софийской площадиОна добавила, что в Киеве много мест, где можно было бы провести такое мероприятие без каких-либо препятствий.

"К нам никаких запросов не поступало. Я думаю, что даже письмо, которым апеллирует КГГА, было сделано быстро, задним числом, когда уже все произошло. В КГГА компании отказали в проведении мероприятия, а отказать компании могли только на основе нашего письма. А к нам никто не обращался, кроме того, с 1 января 2021 года я лично пересмотрела всю почту – и близко такой информации там не было", – отметила Куковальская.

Она напомнила, что Софийская площадь принадлежит городу. Эта зона входит в буферную зону Киево-Печерской лавры и национальный заповедник "София Киевская", проведение там таких съемок – это нарушение.

Экстремальный дрифт на Софийской площади в Киеве

10 августа в центре Киева на Софийской площади сняли на видео дрифт двух автомобилей. На видео видно, как автомобили быстро ездят по пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому, делая резкие повороты. На площади авто своими шинами "нарисовали" несколько кругов.

Как свидетельствует сообщение компании Red Bull в Instagram, участие в съемках принимала певица Alyona Alyona и профессиональный гонщик Конор Шанахан. Позже Alyona Alyona оправдалась за участие в скандальной съемке. Она думала, что у организаторов рекламной кампании были все разрешения.

Киевская городская государственная администрация обратилась в полицию по поводу экстремальной съемки с участием машин на Софийской площади, где пешеходы подвергались опасности. На месте съемок не было установлено никаких специальных ограждений. В горадминистрации сообщают, что из-за экстремальных маневров загрязнено следами автомобильных шин покрытие на исторической площади.

В полиции признали случившееся хулиганством (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса). Правоохранители выяснили, что в центре столицы снимали рекламный ролик. Участников и организаторов съемки начали разыскивать.

За дрифт на Софийской площади Киева власти оштрафовали на 1 тысячу 700 гривень руководителя съемок Елизавету Олашко.

Автор: Тамара Отовская