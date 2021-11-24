В этой вакцине содержание м-РНК втрое меньше, чем в обычной вакцине Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

В начале 2022 года в Украине ожидается регистрация вакцины против COVID-19 для детей до 12 лет.

Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий во время онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

По его словам, вакцинация детей до 12 лет будет доступна в Украине лишь тогда, когда в стране появится необходимая вакцина.

Лапий уточнил, что это не та вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech, которая сейчас используется для вакцинации детей от 12 лет и для взрослых.

Читайте такжеУкраина – третья в Европе: главный санврач рассказал об улучшении ситуации с COVID-19"Для детей от 5 до 11 лет включительно используется доза, которая в три раза меньше по сравнению с вакциной Comirnaty. Сейчас эту вакцину мы разводим, добавляем растворители и набираем 0,3 мл. Если говорить о так называемой детской дозе от 5 до 11 лет, то это не значит, что мы можем взять 0,1 мл... Это значит, что должна быть отдельная вакцина", - пояснил он.

Эксперт добавил, что в этой вакцине содержание м-РНК втрое меньше, чем в обычной вакцине Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

"Скорее всего, уже в январе 2022 года мы будем иметь ее зарегистрированную в Украине", - отметил иммунолог.

Ранее сообщалось, что, по данным фармкомпании, в возрастной группе от 5 до 11 лет эффективность вакцины BioNTech / Pfizer достигает 91%. А в возрасте от 12 до 15 лет заявили о 100% эффективности своей вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрав 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антонина Доломанжи