Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда отменила решение Окружного административного суда Киева.

Шестой апелляционный административный суд признал законным решение Украинского института национальной памяти (УИНП) о том, что символика дивизии 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) не является нацистской.

Читайте такжеПольша получит от Украины тысячи документов о "польской операции" НКВДКак сообщает пресс-служба суда, коллегия судей в составе судьи-докладчика Елены Кузьмишиной, судей Натальи Бужак и Любви Костюк рассмотрела апелляционную жалобу Украинского института национальной памяти на решение Окружного административного суда Киева от 27 мая о признании противоправным вывода Института нацпамяти о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" не является нацистской.

В апелляционном суде напомнили, что суд первой инстанции признал противоправными действия УИНП и его председателя в предоставлении соответствующего заключения и обязал учреждение и его должностных лиц воздержаться от совершения действий по распространению вышеуказанного.

"Не соглашаясь с этим решением, ответчик подал апелляционную жалобу. Коллегия судей Шестого ААС удовлетворила ее, а решение суда первой инстанции отменила. Основания для такого решения Шестого апелляционного административного суда будут опубликованы после изготовления полного текста постановления", - говорится в сообщении.

Дело о символике дивизии СС " Галичина"

27 мая Окружной админсуд Киева принял решение о признании противоправными действий Украинского института национальной памяти о даче заключения от 16 мая 2017 о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) не является нацистской. Суд обязал Украинский институт национальной памяти и его должностных лиц воздержаться от распространения указанного заключения.

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Автор: Антонина Доломанжи