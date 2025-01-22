Новый металлургический завод в ЕС, владельцем которого будет украинская компания, позволит увеличить производство высококачественной железорудной продукции, сохранить тысячи рабочих мест и обеспечить уплату налогов именно в Украине.

Несмотря на невероятные усилия Сил обороны, военные риски для экономики и металлургии Украины сейчас усиливаются. Многомиллиардные долгосрочные инвестиции в Украину пока невозможны. Поэтому компания Метинвест Рината Ахметова начала строить новые мосты, которые улучшат связи Украины с Европейским Союзом. Одним из таких мостов является металлургический завод, который компания строит в Италии совместно со спонсорами и при поддержке итальянского правительства, пишут NV и The Economist.

"Уже более 10 лет Метинвест владеет прокатными предприятиями в Италии, Болгарии и Великобритании. Эти предприятия получали полуфабрикаты, произведенные в Украине из украинского сырья, но полномасштабная российская агрессия прервала эту связь. Метинвест потерял меткомбинаты имени Ильича и "Азовсталь", где производили высококачественные слябы и перерабатывали криворожскую железную руду. Поэтому Метинвест создал новое звено, которое соединит экономики Украины и Европы, и позволит увеличить производство и экспорт украинской продукции", - пишет издание.

Компания уже заручилась поддержкой мощных партнеров, совместно с которыми построит предприятие зеленой металлургии в Италии. Официально выразили заинтересованность в предоставлении финансовой поддержки итальянское государственное кредитно-экспортное агентство SACE и ведущие банки, в частности Cassa Depositi e Prestiti. Проект предусматривает создание современного завода по производству зеленой стали объемом 2,7 млн тонн в год. Предприятие будет использовать электродуговые печи, сырьем для которых будут окатки, поставляемые с ГОКов Группы в Кривом Роге.

Видео дня

"Эта сделка является важным шагом к созданию одного из самых устойчивых металлургических заводов в Европе. Проект поможет укрепить итальянскую металлургическую промышленность и горнодобывающую отрасль Украины, демонстрируя потенциал международного сотрудничества в содействии устойчивому промышленному развитию", - уверен генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Создание металлургического предприятия полного цикла требует огромных инвестиций, которые сейчас невозможно привлечь в Украину, поэтому Метинвест сосредоточился на поиске партнеров в ЕС, которые помогут привлечь необходимые кредитные средства, технологии и другие ресурсы.

"Возможно ли появление подобного предприятия в Украине? Да, потому что наша страна имеет все необходимые ресурсы: от залежей железной руды до энергетической и транспортной инфраструктуры. Группа Метинвест уже много лет разрабатывает проект зеленой металлургии, который может быть реализован на промышленных площадках в Запорожье, Кривом Роге, Каменском. Но это возможно только после наступления полноценного мира, прекращения обстрелов украинских городов россиянами и восстановления энергетики", - указывает издание.

Новый металлургический завод в ЕС, владельцем которого будет украинская компания, позволит увеличить производство высококачественной железорудной продукции, сохранить тысячи рабочих мест и обеспечить уплату налогов именно в Украине. Украинская экономика получит дополнительный импульс для развития даже во время полномасштабной российской агрессии, и укрепит партнерство и связи с Евросоюзом, который будет иметь выгоду от сотрудничества с Украиной, резюмирует издание.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Метинвест, с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн - это второй показатель в государстве. Кроме того, компания направила на помощь Украине и ее гражданам уже более 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".