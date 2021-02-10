Два мобильных снегоплавильных пункта способны перерабатівать около 120 тонн снега в час.

В Киеве за сутки два снегоплавильных мобильных комплекса переработали около 500 тонн снега.

Читайте такжеЗавтра на Киев с новой силой обрушится снегопадОб этом сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА Facebook.

«Снег к снегоплавильным машинам свозят со всего города. Так, в течение суток с их помощью переплавлено около 500 тонн снега», - говорится в сообщении.

В департаменте отмечают, что два мобильных снегоплавильных пункта способны переплавлять около 120 тонн снега в час.

Как сообщал УНИАН, в январе 2019 года в Киеве провели тестовый запуск первой в Украине мобильной снегоплавильной установки. «Киевавтодор» приобрел две установки TRECAN 60-PD производства Канады в декабре 2018 года.

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Автор: Инна Андалицкая