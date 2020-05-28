Дело SkyUp: скандальной судье из Барышевки сообщили о подозрении

Год назад судья Елена Литвиненко приостановила лицензию авиакомпании SkyUp.

Судье, которая год назад приостановила лицензию авиакомпании SkyUp, сообщили о подозрении.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, по поручению заместителя генпрокурора судье Барышевского районного суда Киевской области сообщено о подозрении в вынесении заведомо неправосудного решения (ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины).

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По предварительной информации, 24 мая 2019 года судья (Елена Литвиненко - УНИАН) вынесла неправосудное решение, которым было приостановлено действие лицензии на осуществление перелетов одной из авиакомпаний (SkyUp - УНИАН). Решение было вынесено вопреки установленному порядку отмены лицензии и с нарушением подсудности рассмотрения гражданского дела.

В связи с созданием искусственных препятствий судьей Барышевского райсуда во время проведения процессуального действия, сообщение о подозрении было вручено председателю Барышевского районного суда в соответствии со ст. 135, 278 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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