В 2021 году выпускники смогут сдать максимум 5 предметов.

Для выпускников 9 и 11 классов школы в конце мая наступает ответственный период сдачи экзаменов для поступления в высшее учебное заведение. В 2021 году внешнее независимое оценивание будет происходить с некоторыми изменениями. Тестирование будет проводиться с 21 мая по 15 июня.

Какие предметы можно сдать на ЗНО-2021

В 2021 году выпускники школ смогут сдавать ЗНО по 5 предметам. Тестирование будет проводиться по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам. ЗНО по украинскому языку является единственным обязательным для сдачи.

Читайте такжеКогда летние каникулы в школах в 2021 году: названы даты в разных городахВ этом году впервые проведут отдельный экзамен по украинскому языку. Ученики, которые поступают не на гуманитарную специальность, смогут сдать экзамен только по украинскому языку. А будущие гуманитарии должны сдавать двойной экзамен - по языку и литературе.

ГИА в этом году будет проведено в форме ЗНО. Обязательными предметами для ГИА являются украинский язык, математика, история Украина или иностранный язык и четвертый предмет на выбор ученика. Оценка результатов ВНО проводится по 200-балльной шкале, а ГИА - 12-балльной.

График основной сессии ЗНО-2021

21 мая - химия;

24 мая - испанский, немецкий, французский языки;

25 мая - английский язык;

28 мая - математика;

1 июня - украинский язык/украинский язык и литература;

4 июня - история Украины;

7 июня - физика;

10 июня - биологии;

15 июня - география.

Информация о результатах появится в личных кабинетах участников до 30 июня.

Особенности заданий по различным предметам

ЗНО по украинскому языку продлится 150 минут. В сертификационной работе будет 39 тестовых заданий и сочинение. Экзамен по украинскому языку и литературе будет состоять из 63 тестовых заданий, из которых 24 - по литературе и 39 - по украинскому языку, а также из 4 письменных заданий по украинскому языку.

ЗНО по математике продлится 150 минут и будет содержать 28 заданий в непрофильном экзамене. Для учеников, которые сдают предмет на углубленному уровне, тестирование продлится 210 минут и будет содержать 34 задания.

Работа по истории Украины содержит 46 тестовых вопросов с одним правильным ответом, 10 - на установление соответствия, и 4 тестовых с выбором трех ответов. На выполнение дается 150 минут.

Экзамены по иностранным языкам будут состоять из 16 заданию по аудированию, 22 - по чтению, и 20 задач на использование языка, а также из сочинения. Продолжительность экзамена составляет 150 минут.

ЗНО по физике содержит 20 тестовых заданий, 4 задачи на установление соответствия и 14 с открытой формой и коротким ответом. Экзамен длится 180 минут.

На выполнение ЗНО по химии дается 150 минут. Из 52 заданий 38 являются тестовыми и 14 - задачами с коротким ответом.

Экзамен по географии содержит 54 тестовых задания и длится 150 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова