В Украине после смерти пенсионера положена выплата 2 пенсий и на эти выплаты могут претендовать не только родственники.

В Украине более 10 миллионов пенсионеров, которые получают разные выплаты и доплаты.

Ранее УНИАН рассказывал, кому положена доплата за сверхнормативный стаж в Украине в 2025 году. Также не все знают, что можно получить пенсию после смерти пенсионера.

Управляющий адвокат в Адвокатском бюро Ивана Хомича, адвокат Иван Хомич рассказал УНИАН, какие выплаты положены после смерти пенсионера и как их получить.

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Пенсия после смерти пенсионера - что это такое

По словам Хомича, в Украине выплата пособия на погребение после смерти пенсионера регулируется двумя законами. Если это пожилой человек, который получает выплаты по солидарной системе, то речь идет о ст. 53 закона 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Также в Украине есть около 500 тысяч военных пенсионеров и выплата помощи на их погребение регулируется 61 статьей закона 2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Что происходит после смерти пенсионера - какие выплаты положены

Согласно украинскому законодательству, люди, похоронившие гражданского пенсионера, могут получить две пенсии, которые умерший получал перед смертью.

Если же это был военный пенсионер, то члены его семьи или человек, который совершил погребение, получают помощь в размере трехмесячной пенсии умершего. Однако, если его похоронили за средства государства, то помощь не положена.

"Чтобы получить выплату в случае смерти гражданского пенсионера, нужно обратиться в Пенсионный фонд с выпиской из Государственного реестра актов гражданского состояния для получения пособия на погребение пенсионера, а также со свидетельством о смерти. Выписка выдается в ЗАГСе при получении свидетельства о смерти. Такое свидетельство получают те лица, которые осуществляли погребение. Обратиться за оформлением помощи можно в любое отделение Пенсионного фонда", - отмечает адвокат.

В случае с погребением военного пенсионера, помимо предоставления таких же документов, нужно еще и доказать, что человека хоронили не за деньги государства. Для этого предоставляются справки, что были оплачены ритуальные услуги.

Хомич добавил, что выплаты после смерти пенсионера доступны во всех случаях, если это гражданское лицо.

"Ее (помощь, - УНИАН) получат те, кто первые возьмут необходимую выписку в ЗАГСе, оформят свидетельство о смерти и обратятся в Пенсионный фонд для начисления выплат. Две пенсии выплачивают без каких-либо проблем. С выплатой пособия на погребение военного пенсионера могут возникнуть проблемы, если не будет доказано, что погребение было осуществлено за счет частных лиц, а не государства", - подчеркнул адвокат.

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