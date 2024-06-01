Количество абортов в 2023 году снизилось по сравнению с годом ранее.

В течение 2023 года украинки сделали чуть больше, чем 45 тысяч абортов. По сравнению с 2022 годом, количество абортов уменьшилось.

Как сообщает "Опендатабот", в прошлом году количество абортов составило на на 4% меньше, чем в 2022-м - тогда таких случаев зафиксировали 46,9 тысячи.

С 2011 года количество абортов в Украине уменьшается в среднем на 7%. За последние 13 лет абортов в Украине уменьшилось в 3,6 раза - со 163,6 тысячи до 45,1 тысячи в год. На тысячу новорожденных приходится 250 абортов, тогда как в 2011 году таких вмешательств было 330 на тысячу.

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В 2023 году в Украине сделали 45,1 тысячи абортов. Больше всего - женщины 20-34 года (64,3% от всех). 31,3% прерываний беременности приходится на женщин старше 34 лет. Меньше всего абортов делали девушки в возрасте 18-19 лет (3,3%), 15-17 лет (1%) и до 14 лет (0,1%).

Отмечается, что статистика учитывает спонтанные прерывания беременности (выкидыши), медицинские легальные аборты, которые делаются в государственных и частных медицинских учреждениях планово по медицинским показаниям или желанию самой женщины.

Аборты в мире - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Русская православная церковь предложила наказывать замужних россиянок за аборты, совершенные без согласия мужа. Представитель РПЦ хочет ввести уголовное наказание не только за "незаконные" аборты, но и за рекламу прерывания беременности.

Между тем, обезумевшие российские власти считают "порочной практикой", когда женщины сначала хотят получить образование, а потом рожать. А Минздрав России разработал проект приказа по контролю оборота медикаментов для абортов.

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