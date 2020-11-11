Комиссия из столицы задокументирует ущерб, который нанесли вандалы.

Комиссия из Киева посетит на Николаевщине скифский курган, который раскопали «черные археологи».

Читайте такжеВандалы ободрали мох с уникальных валунов в "Украинском Стоунхендже" (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Археологи задокументируют ущерб, который вандалы нанесли древнему захоронению. Ведь теперь вместо высокого холма там котлован глубиной в пятиэтажное здание», – говорится в сюжете.

Отмечается, что это уникальное захоронение, которому 2,5 тысячи лет, его называют царским, ведь такие могилы возводили для захоронения царей и вельмож.

«Вместе со знатью прятали драгоценности. Именно их и искали черные копатели. О вандализме ученым сообщили местные жители», – добавили в сюжете.

Уничтожение скифского кургана на Николаевщине: что еще известно

Курган находится на государственном учете и должен охраняться государством.

Сообщалось, что по факту незаконных раскопок открыто уголовное производство по ст. 298, ч. 3 УК (умышленное незаконное уничтожение объектов культурного наследия).

Строительную технику, которая уничтожала скифский курган, изъяли. В полиции при этом отметили, что самих «археологов» на месте они не «зафиксировали».

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Автор: Катерина Шварц