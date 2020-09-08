Контролеров обвинили в давлении и угрозах.

Во Львове девушку оштрафовали на 140 гривень за якобы неодетую маску в трамвае.

Читайте такжеВ Одессе продавец мороженного получил 17 тысяч гривень штрафа за работу без маски Об этом на странице Facebook-паблика «Варта-1» написал парень девушки Сергей Панчишин, который назвал штраф незаконным.

По его словам, инцидент произошел 7 сентября в 17:55 в трамвае №1 на остановке ул. Русовых.

«Методом психологического давления и стрессовой ситуации на мою девушку быбл наложен незаконный штраф контроллерами за якобы неодетую маску в трамвае», - отметил он.

По его словам, девушка зашла в трамвай, оплатила проезд и присела, когда со стороны подошел контроллер и попросил одеть маску. Она выполнила это требование и показала билет, «но на этом они не остановились».

«Вывели ее из трамвая, мотивируя это тем, что она нарушила какое-то постановление. Далее на улице шайка из трех человек начали угрожать еще больше, но девушка не давалась. Они ей сказали следующую фразу: «Мы делаем вам скидку, потому что вы, вероятно, студентка, то лучше оплатите 140 гривень штрафа, и на этом мы закончим. Она спешила и оплатила», - рассказывает Сергей Панчишин.

В комментариях под сообщением между пользователями разгорелась дискуссия относительно инцидента. Некоторые из них высказали мнение, что маска одевается перед тем, как войти в общественный транспорт.

Штрафы за отсутствие защитных масок

В Украине установлена специальная ответственность за не ношение масок для граждан и отдельно - ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок.

Во время действия карантина украинцев могут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах на сумму от 170 до 255 гривень.

Для юридических лиц суммы штрафов составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 гривен до 5100 гривень).

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Автор: Катерина Шварц