Татьяна Урбанская

Разные поколения украинцев могут назвать свой вариант «самого худшего» созыва Верховной Рады. Но сейчас кажется, что нынешний, девятый, побил все рекорды. И вопрос вовсе не в законодательных инициативах. Вопрос в адекватности некоторых людей, которые называют себя «слугами народа». Вопрос в понимании этими людьми того, что такое парламент, кто такой депутат, а также что и зачем он делает (или должен делать) в Верховной Раде.

Казалось бы, за два года можно было бы уже начать догадываться, что к чему. Но нет. Постоянные факапы – карма некоторых «зеленых» (и в прямом, и в переносном смысле) депутатов.

Попытка депутата оправдаться оказалась еще циничнее

Один из последних скандалов – депутат от фракции «Слуга народа» Анна Колесник во время выступления в Раде главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, который рассказывал народным избранникам об эскалации ситуации на Донбассе и угрозе наступления России, вела переписку в онлайн-чате и, в частности, написала: «Мы слушаем Хомчака. Нужно сваливать из этой страны».

Страшно, что это не какая-то инста-дива с тысячами подписчиков, а народный депутат

Попытка депутата оправдаться оказалась еще циничнее: парламентарий пояснила, что ее якобы не так поняли, и что она обсуждала… отдых на майские. То есть, «на голубом глазу» Анна Колесник призналась, что информация Хомчака об обстреле Шумов, гибели и ранении украинцев, навеяла ей мысли об отпуске? Хочется верить, что понимание отвратительности сказанного заставило депутата удалить свое сообщение-оправдание. Хотя больше верится в то, что сделала она это, устав банить недовольных пользователей, которые не стеснялись обратить внимание парламентария на ее «прокол».

Страшно, что это не какая-то инста-дива с тысячами подписчиков, а народный депутат – человек, который представляет этих условных «подписчиков» во власти. И страшно, что, с большой долей вероятности, Анна Колесник так и не поняла, за что подверглась критике.

В своем оправдании, которое позже удалила, она написала: «…Жаль, что журналистов не интересует работа в комитете и вне стен парламента». Но это не совсем так.

Попытка представить ситуацию происками журналистов, которые в Раде ищут только скандалы, выглядит глупо

Собственно, Анна Колесник – член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и является соавтором более трех десятков законопроектов. Пять из них уже стали законами. К примеру, о Бюро экономической безопасности или о таможенном тарифе… Или один из последних – о помощи при рождении ребенка – «пакете малыша». То есть с законотворческой частью своей работы депутат справляется.

Но у депутата есть еще и представительская функция – он представляет в парламенте интересы своих избирателей. И последние (как и журналисты) вправе интересоваться – чем занимаются люди, которым они отдали свои голоса, в рабочее время. Мало того, что личная переписка «об отпуске» в это время, о чем сообщила депутат в своем «оправдании», в принципе дело неэтичное. Но и попытка представить ситуацию происками журналистов, которые в Раде ищут только скандалы, выглядит глупо.

Потому что главный посыл, который избиратели Анны Колесник (а избрана она в Раду от Харьковской области) получили в момент роста военного напряжения на востоке страны – их представитель, услышав о концентрации российских войск у границы, стремиться сбежать. Что в такой ситуации остается делать им самим?

Татьяна Урбанская

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