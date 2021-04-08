Татьяна Урбанская

Украинцы обсуждают в сети новость, как, возмущенный грязными окнами поезда «Измаил-Киев», иностранец купил швабру и сам вымыл окно своего купе. Йоханнес Вамберг Андерсен выставил фото этого действа у себя на странице в Facebook и написал: «Убирать УЗ непросто, но это нужно сделать, верно?». В комментариях он добавил, что убирает не впервые, и обычно использует для этого салфетки. Но в этот раз уже купил швабру. И тереть «древнюю» грязь пришлось долго.

Эта, казалось бы, неприметная история вызвала бурные обсуждения. Кто-то намекнул, что господин Андерсен таким образом «привлекает внимание» к своей особе, преследуя какие-то неведомые, но наверняка грандиозные цели. Кто-то оказался пристыжен поступком иностранца, ведь «украинцы годами ездят с грязными окнами и всех все устраивает». А кто-то посчитал инцидент прекрасным примером, как следует действовать самим – брать в поезд швабру, чистящее средство, и можно ехать.

Кто-то оказался пристыжен поступком иностранца, ведь «украинцы годами ездят с грязными окнами и всех все устраивает»

Но что-то мешает с этими мнениями согласиться. Особенно в части «брать и все делать самим». Как единичный, но показательный случай, конечно, такая уборка имеет место быть. Но делать ее системной, пожалуй, не стоит. Ведь тогда самим нужно постоянно заниматься уборкой придомовой территории или ремонтом дороги, писать законы или удалять себе аппендицит. Так можно договориться до того, что и «любая кухарка может управлять государством». Хотя, подождите… У нас ведь и так «каждый из нас – президент».

Собственно, за всеми этими словесными баталиями, как-то теряется тот факт, что за услуги УЗ по перемещению пассажира из точки «А» в точку «Б» пассажир платит деньги. Только в этом году, поэтапно, билеты на поезда подорожают на 20%. Руководство УЗ может сколько угодно сетовать, что перевозки убыточны. Но качество услуг, предоставляемых «Укрзализныцей», как продемонстрировала ситуация с отмывкой вагонных окон от «древней грязи», не стоит даже этих средств.

Кроме того, мыть вагоны УЗ каждый год приглашает клининговые компании. И те делают это за приличные деньги (в прошлом году ориентировочная цена штатной уборки, без учета дезинфекции, связанной с COVID-19, потянула почти на 33 млн гривен). Но, как видим, недорабатывают.

Можно, конечно, списывать на то, что уборка проводится только внутри вагонов. Но, во-первых, и тут пассажирам, без сомнения, найдется, к чему придраться. А, во-вторых, вопрос работы специальных комплексов для мойки вагонов поднимался еще три года назад. Тогда они были в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре… Правда, не все работали (но что там с ними было, проводился ли ремонт, и какова цена вопроса, история – и руководство УЗ - умалчивают).

Есть специальные люди, которые за деньги должны делать определенную работу – мыть вагоны. И есть руководство УЗ, которое (тоже не бесплатно) должно контролировать, чтобы вагоны были чистыми

Другими словами, есть специальные люди, которые за деньги должны делать определенную работу – мыть вагоны. И есть руководство УЗ, которое (тоже не бесплатно) должно контролировать, чтобы вагоны были чистыми. И есть наблюдательный совет УЗ (скандалы вокруг его зарплат и вовсе ни для кого не секрет), который должен, простите за тавтологию, наблюдать, чтобы руководство УЗ не филонило свою работу, а не «отстреливаться» в социальных сетях от недовольных украинцев, не понимающих, за что все эти люди получают от трехсот тысяч гривен в месяц, иной раз даже не появляясь в Украине.

Вместо всего этого УЗ сотрясают скандалы. Сегодня Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая расследует деятельность «Укрзализныци», попросила Кабмин предоставить отчеты о работе членов Набсовета, а также информацию о выплаченных им вознаграждениях, которые, как подозревают депутаты, были получены неправомерно. Ранее в информполе уже появлялась информация, что зарплаты членов Наблюдательного совета УЗ превышают норму в 30-40 раз. К примеру, по данным экономиста Бориса Кушнирука, Сергей Лещенко и Олег Журавлев за февраль 2021 года задекларировали по 332 000 гривен, в то время как среднемесячная зарплата рядового сотрудника УЗ – чуть больше 12 тыс гривен. А экс-нардеп Борислав Береза сообщал, что УЗ, заявляя об убытках, за два года нашла в «закромах» 5 млн гривен на авиаперелеты для членов Набсовета, а еще 2 млн на их питание.

Ранее в информполе уже появлялась информация, что зарплаты членов Наблюдательного совета УЗ превышают норму в 30-40 раз

Поэтому весь стыд описанной ситуации с неравнодушным иностранцем Йоханнесом Вамбергом Андерсеном не в том, что украинцы чего-то не замечают и живут, скажем прямо, в дерьме. А в том, что украинцы недостаточно организованы, чтобы указать всем этим людям в «Укрзализныце», что кое-кому из них пора уйти с насиженных кресел, а оставшимся следует поумерить свои зарплатные аппетиты. Потому что пока они, мягко говоря, не отрабатывают затрат на свое содержание.

Татьяна Урбанская

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