Сейчас часть раненых во время эвакуации жителей Мариуполя доставили во Львов.

Во Львов прибыл эвакуационный спецпоезд с ранеными мариупольцами, которых российские террористы обстреляли при эвакуации недалеко от Запорожья.

Их помогали эвакуировать "Врачи без границ", и теперь жители Мариуполя рассказывают, какие ужасы им пришлось пережить, говорится в сюжете ТСН.

"Когда мы проехали Васильевку, этот разломанный мост, поехали чигирями, нас остановила колонна. Через 5 минут в нас полетели снаряды, и ребенок попал под снаряд. Он видел, как снаряд летел, но он онемел, он не смог даже прыгнуть, он не успел. Он понимал, что произошло, он думал, что это для него последние минуты", – рассказывает эвакуирована жительница Мариуполя Марина Свириденко, чей 13-летний сын Иван получил тяжелые ранения во время эвакуации, когда рашисты обстреляли эвакуационную колонну за 20 километров от Запорожья.

У парня травмирована грудная клетка, сломаны ноги, открытая черепно-мозговая травма и раны по всему телу, врачи делают все возможное для его спасения.

Как говорится в сюжете, в тот день под обстрелы попали сразу несколько эвакуационных колонн. В частности, мина попала в машину Светланы Семеновой, которая спасалась с семьей из Мариуполя.

"Моя дочь шла на встречу машинам и просто падала без сознания. Я не могла ее подвинуть, а она смотрела мне в глаза и говорила: мама, это все. Слава богу, это не все", – говорит женщина.

Всех этих пациентов сначала лечили в Запорожье, а потом через две недели первым эвакуационным спецпоездом привезли во Львов. Чтобы поездом можно было перевозить тяжелораненых, "Укрзализныця" и "Врачи без границ" переоборудовали три вагона. Дорога заняла 20 часов, возле каждого раненого дежурили медики.

"У них очень тяжелая психологическая травма. С ними очень трудно говорить, слушать что там было. Это просто ужас. Кто-то держит это в себе, кто-то потом открывается, плачет", – рассказывает врач неотложных состояний "Врачей без границ" Наталья Кинов.

Во львовской больнице раненых ждут волонтеры, среди которых парамедик из немецкой клиники "Шарите" Джонатан Финклер, который хочет забрать детей на лечение.

"Состояние пациентов позволяет их транспортировать заграницу. Мы хотим помочь в лечении детей, пострадавших от войны", – говорит медик.

Как сообщал УНИАН, Мариуполь Донецкой области стал одним из эпицентров боевых действий в Украине. Город разрушен почти полностью, тысячи мирных жителей погибли. Между тем российские оккупанты до сих пор пытаются установить полный контроль над Мариуполем, безжалостно обстреливая город и терроризируя местных жителей.