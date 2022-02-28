ГСЧС предупредил об интервальном огне в Чернигове. Возможен обстрел телецентра.

28 февраля продолжаются обстрелы Чернигова, сообщает ГСЧС. Огонь ведется с определенными интервалами. Возможен обстрел телецентра. Сообщается, что с 02:00 противник производит обстрелы в одной точке и, возможно, целится в телецентр.

За прошедшие сутки в Чернигове зафиксировано попадание боеприпаса в фундамент пятиэтажного жилого дома по ул. Ремесленная. В доме начался пожар, его быстро потушили. Также в магазин на центральном рынке по ул. Рыночная попал снаряд. Ещё одно попадание снаряда с пожаром зафиксировано в детском саду на ул. Ремесленная. Погибших и пострадавших нет.

Жителям Чернигова рекомендуется не выходить из дома и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

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