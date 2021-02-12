24 мая 2018 года из музея города Нанси был похищен мировой шедевр - картина "Порт Ла-Рошель".

Во французский музей возвращена картина художника-неоимпрессиониста Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", ранее похищенная с участием украинцев.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в микроблоге Twitter.

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""Хорошие те истории, которые хорошо заканчиваются! Имел честь принять участие в церемонии возвращения городу Нанси похищенной картины Поля Синьяка, найденной благодаря украинским правоохранителям и командной работе с французскими коллегами. Франция всегда может рассчитывать на Украину как на надежного друга и партнера", - подчеркнул Омельченко.

Похищение картины Синьяка: что известно

24 мая 2018 года из музея города Нанси (Франция) был похищен мировой шедевр - картина "Порт Ла-Рошель", написанная в 1915 году.

23 апреля 2019 года Министерство внутренних дел Украины заявило, что передало представителям Посольства Франции в Украине похищенную с участием граждан Украины картину "Порт Ла-Рошель". Правоохранители задержали похитителей картины, которые предстали перед судом и были арестованы.

По данным Нацполиции, группа украинских граждан пыталась найти покупателя для продажи нескольких картин. Информация была проверена и подтверждена. Правоохранители получили информацию, что один из этих граждан причастен к убийству ювелира на территории Украины. Полиция провела ряд обысков, во время которых у преступников были изъяты огнестрельное оружие, гранаты, а также произведения искусства, среди которых была и картина Поля Синьяка.

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Автор: Виталий Саенко