Политзаключенный требует, чтобы в колонию прибыли российский омбудсмен и представитель местной санитарной службы.

Незаконно осужденный в России украинец Александр Шумков, который содержится в колонии в Торжке Тверской области, с 28 августа начал голодовку.

Как в Facebook сообщил друг политзаключенного Денис Бахолдин об этом Шумков написал ему в письме из колонии.

В письме, которое датировано 28 августа, Шумков написал, что из-за полной антисанитарии начинает голодовку с требованием прибытия в колонию уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и представителя местной санитарной службы.

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Дело Шумкова: что известно

В "Правом секторе" в августе 2017 года сообщили, что военнослужащего Чернобаевской воинской части № 4067 Шумкова похитили спецслужбы РФ на админгранице между Херсоном и временно оккупированным Крымом.

24 августа 2017 года суд в Брянской области РФ арестовал Шумкова на 15 суток за якобы невыполнение требования правоохранителя предоставить для досмотра личные вещи.

В начале сентября 2017 года дело против Шумкова было переквалифицировано. Согласно фабуле дела, Шумков «долгое время» был телохранителем лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша.

В декабре 2018 года Шумкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»), в связи с якобы членством в запрещенном в России «Правом секторе».

Шумков содержится в исправительной колонии №4 в городе Торжок Тверской области РФ.

14 октября 2019 года Шумков объявил голодовку из-за систематических нарушений администрацией колонии его прав и усиления на него психологического давления, а также с требованием к России прекратить «шантаж с использованием политзаключенных» на переговорах в «Минском» и «Нормандском» форматах. Кроме того, Шумков требовал от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой ответить на его запросы о нарушении прав в СИЗО.

22 октября после ухудшения состояния здоровья из-за голодовки Шумкова вывезли из колонии в больницу.

7 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что голодовку Шумков прекратил, но после этого его состояние значительно ухудшилось, однако врачи не оказывают ему необходимой медицинской помощи.

15 ноября родственники политзаключенного и правозащитники сообщили, что во время пребывания в тюремной больнице в Торжке Шумкову незаконно делали инъекции неизвестного вещества возможно, психотропного, поскольку после этого у него резко изменилось психическое состояние.

11 декабря Шумков в письме сообщил, что сотрудники ФСБ пытались заставить его стать секретным свидетелем в деле против другого гражданина Украины Игоря Пірожка, известного под псевдонимом «Роман Чирка», который в апреле был задержан за якобы подготовку к ведению партизанской войны против России».

В феврале и марте 2020 года Шумков неоднократно заявлял, что российские правоохранители угрожают ему убийством.

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Автор: Антонина Доломанжи