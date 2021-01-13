В ближайшее время шляпа станет украшением одного из частных учебных заведений.

Скандальную шляпу демонтировали с Софийской площади.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, после демонтажа шляпу отвезли в частное учебное заведение, ведь сразу 15 компаний захотели арендовать декорацию после рождественских праздников. Следующие три месяца она будет украшением одной из частных школ. Там будет выполнять роль распределительной шляпы вроде "хогвартской" из фильмов о Гарри Поттере.

Путешествовать шляпа будет по различным фирмам до конца декабря. Затем ее установят в одном парков как новогодний атрибут.

Скандал со шляпой в Киеве: что произошло

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Автор: УНИАН