Скандальную шляпу демонтировали с Софийской площади.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Киеве демонтируют новогодние локации
Как сообщается, после демонтажа шляпу отвезли в частное учебное заведение, ведь сразу 15 компаний захотели арендовать декорацию после рождественских праздников. Следующие три месяца она будет украшением одной из частных школ. Там будет выполнять роль распределительной шляпы вроде "хогвартской" из фильмов о Гарри Поттере.
Путешествовать шляпа будет по различным фирмам до конца декабря. Затем ее установят в одном парков как новогодний атрибут.
Скандал со шляпой в Киеве: что произошло
- Шляпа должна была украшать верхушку главной елки страны. Ее даже установили, но украшение вызвало возмущение у части общества, особенно в церковников. В декорации увидели мистику и ведьмовство.
- В конце концов шляпу сняли, а вместо нее установили более привычную рождественскую звезду.
- Позже скандальную верхушку снова привезли на Софийскую площадь и сделали отдельной фотозоной.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram